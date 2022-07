Calciomercato, ribaltone totale: resta alla Juventus. Si è presentato in ritiro al massimo della condizione e sta cercando di convincere Allegri

E se il vice Vlahovic, la Juventus, ce l’avesse già in casa? La domanda inizia a porsela a quanto pare Massimiliano Allegri, che in questi primi giorni di ritiro ha sta vedendo un giocatore che sotto l’aspetto fisico è praticamente pronto per scendere in campo in campionato, e che anche sotto il profilo mentale avrebbe cambiato atteggiamento rispetto alla passata stagione. Insomma, un Moise Kean praticamente nuovo quello che s’è presentato alla Continassa. Che potrebbe anche ritrovare, oltre a Di Maria, anche un certo Zaniolo. I due sono amici da tanto tempo, e le motivazioni per l’attaccante classe 2000 potrebbero essere decisamente importanti.

Kean, arrivato l’anno scorso dall’Everton subito dopo la cessione di Cristiano Ronaldo, non ha reso come tutti si aspettavano. Un ritorno che ha avuto il sapore della minestra riscaldata. Brutta. Ma le cose, dopo questi primi giorni, potrebbero pure cambiare.

Calciomercato, Kean rimane alla Juve

Allegri infatti si starebbe facendo un’idea diversa sul giocatore. E alla fine potrebbe anche decidere di bloccare una possibile cessione dello stesso. Soprattutto se il classe 2000 continuasse a dimostrare di essere pronto mentalmente ad affrontare una stagione da “panchinaro” ed entrare in campo, con il giusto atteggiamento, quando chiamato in causa. Se tutto questo venisse confermato nei prossimi giorni di ritiro, allora una permanenza non dovrebbe essere così remota. Anzi, se il calciomercato si chiudesse nei prossimi giorni, allora Moise non si muoverebbe da Torino.

Il vice Vlahovic quindi in casa, con caratteristiche diverse, è vero, ma che all’occorrenza potrebbero anche tornare utili per giocare con due attaccanti puri lì davanti.