Calciomercato Juventus, nuovo scambio per Zaniolo: la Roma non perde tempo

Calciomercato Juventus, prosegue la trattativa tra i bianconeri e i capitolini per il fantasista. Ecco le ultime.

Alla Continassa continua a tenere banco la possibile cessione di Matthijs de Ligt e tutte le attenzioni in questo momento sembrano essere rivolte al futuro del difensore olandese. Che ha già detto sì alla proposta del Bayern Monaco e aspetta, paziente, l’accordo tra i due club. Dalla Germania adesso non si attende altro che il rilancio definitivo del club bavarese per sbloccare una volta per tutte la trattativa. Ma ciò non impedisce alla Juventus di concentrarsi e profondere le proprie energie anche su altre operazioni. Tipo quella che dovrebbe portare a Torino Nicolò Zaniolo. Un nuovo rinforzo offensivo che la dirigenza, dopo Di Maria, vuole mettere a disposizione di Massimiliano Allegri.

Difficile, quasi impossibile, che la trattativa decolli nei prossimi giorni. La Juventus nel frattempo partirà per gli States, dove l’attende una lunga e impegnativa tournée. E Zaniolo potrebbe raggiungerla oltreoceano, chi lo sa. Intanto il fantasista della Roma è in ritiro con il resto dei suoi compagni nella regione dell’Algarve, in Portogallo. L’ex Primavera dell’Inter ha già messo il timbro sulla seconda amichevole dei capitolini, entrando nel secondo tempo e segnando il gol del definitivo 2-0 agli inglesi del Sunderland.

Calciomercato Juventus, i bianconeri insistono con le contropartite

La distanza tra domanda e offerta, come ricorda l’edizione odierna di Tuttosport, è ancora tanta. La Roma non si schioda dalla richiesta di 50 milioni, mentre la Juventus insiste sulle contropartite. Tiago Pinto, direttore sportivo giallorosso, sa che difficilmente riuscirà a trattenere Zaniolo ma è ancora nelle condizioni di alzare la posta, visto che il giocatore è legato al club capitolino fino al 2024. Secondo Tuttosport, però, i bianconero avrebbero provato a rilanciare, proponendo l’inserimento di un centrocampista.

Arthur o Zakaria i nomi che potrebbero far comodo a José Mourinho, che aspetta un colpo in quella zona del campo. In alternativa, la Signora propone un prestito oneroso a 10 milioni con obbligo di riscatto a partire dal 2023 a 40 milioni più bonus.