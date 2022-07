Calciomercato Juventus, Rabiot “sfruttato”: scambio per il nuovo Chiellini

Calciomercato Juventus, continua a filtrare l’interesse per il successore di Chiellini e ci sarebbe la clamorosa ipotesi dello scambio.

La Juventus guarda al presente e vuole consolidare un obiettivo in difesa. Il cosiddetto erede di Giorgio Chiellini, l’ormai ex capitano bianconero che ha lasciato dopo tanti anni per finire la propria carriera in MLS. Adesso, tra tutti i nomi sondati, continua a filtrare l’interesse per il brasiliano Gabriel dell’Arsenal.

Stando all’indiscrezione estera del ‘The Independent’, i ‘Gunners’ potrebbero valutare un ipotesi decisamente gradita alla dirigenza bianconera, in cerca di smaltire la rosa con l’uscita di alcuni esuberi. Si parla infatti di una trattativa che potrebbe vedere coinvolto Rabiot per il cartellino del brasiliano, ovviamente con aggiunta di indennizzo.

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio per Gabriel | Rabiot più 40 milioni

Gabriel viene valutato molto dai Gunners. Un giocatore ancora giovane e già capace di fare la differenza. Proprio per questo motivo la trattativa non sarà semplice, almeno dal punto di vista economico. Il difensore brasiliano è sempre stato monitorato con attenzione negli ultimi mesi e adesso i bianconeri vorrebbero mettere lo sprint decisivo.

L’Arsenal apre a una cessione e valuterebbe, stando all’indiscrezione, 50 milioni di sterline per il difensore, che sarebbero circa 59 milioni di euro. Con l’aggiunta di una contropartita, che in questo casa sarebbe Rabiot, la proposta scenderebbe a 47 milioni di euro, cioè 40 milioni di sterline.