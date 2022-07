Calciomercato Juventus, la svolta tanto attesa è arrivata: ultima curva Zaniolo.

Sono già diverse settimane che tra le trattative di mercato in entrata della Juventus figura il nome di Nicolò Zaniolo, al quale però la dirigenza bianconera non è ancora riuscita a far firmare un contratto per via della differenza tra richiesta e offerta in merito al prezzo del suo cartellino.

Visto e considerato quindi che l’unico anello mancante della catena che potrebbe portare il romanista a vestire i colori bianconeri era, come detto, quello riguardante appunto il prezzo fissato dai giallorossi, è allora comprensibile che in seguito alle parole riportate da Dario Pellegrini su YouTube si accenda nella tifoseria della Juventus grande ottimismo per la chiusura dell’affare.

Calciomercato Juventus, ora si può chiudere per Zaniolo

Le possibilità che l’affare possa chiudersi a brevissimo sembrano essere aumentate a dismisura per via del fatto che, se le ultime notizie sono veritiere, la richiesta di prezzo della Roma si sia abbassata rispetto agli iniziali 50 milioni, e quindi avvicinata a quanto offerto dalla “Vecchia Signora”, circa 40 milioni di euro. Solo il tempo, peró, potrà quindi chiarire se questa azione volta a trovare un compromesso da parte della Roma potrà significare molto nell’ottica di chiusura dell’affare, con la quale la Juventus si andrebbe a rafforzare ancora di più e a candidarsi ad effettiva vincitrice del campionato.