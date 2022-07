Calciomercato Juventus, Allegri non molla: nuovo affarone dal Napoli

Calciomercato Juventus, il giocatore è sempre stato in cima ai desideri del tecnico livornese. E ad oggi resta sul mercato.

Con gli acquisti di Di Maria e Pogba la Juventus ha gettato la maschera. Due mosse che attestano la voglia di rilanciare, di procedere con il rinnovamento della rosa e di mettersi velocemente alle spalle l’ultima stagione. La dirigenza bianconera, d’altronde, sa che il 2023 non è un anno “normale”, un anno come tutti gli altri. Si festeggerà una ricorrenza importante: la proprietà Agnelli compirà i suoi primi 100 anni al timone del club ed impensabile che si resti nuovamente a mani vuote, senza neanche un titolo.

Motivo per cui la Vecchia Signora, sin dal fischio finale dello scorso campionato, si è mostrata molto attiva sia in entrata che in uscita. Scelte nette, decise, ponderate. Il ritorno di Pogba assicura a Massimiliano Allegri una buona dose di quantità e qualità a centrocampo, ammesso ovviamente che abbia smaltito le scorie accumulate negli ultimi anno in quel di Manchester. Inimmaginabile però che l’unico innesto rimanga quello del francese nella zona nevralgica del campo. Specie se la Juve dovesse riuscire a cedere Arthur e Rabiot, due che in questo momento sembrano avere la valigia in mano.

Calciomercato Juventus, Ruiz obiettivo concreto per il centrocampo

Nella lista dei desideri del tecnico livornese ci sono diversi giocatori che potrebbero abbinarsi alla perfezione con Pogba, tra cui Leandro Paredes del Psg. Un altro che Allegri ha sempre voluto alla Juventus è Fabian Ruiz, tra i pezzi pregiati del Napoli. Lo spagnolo, proprio come Koulibaly – da qualche ora è ufficiale il suo passaggio al Chelsea – va in scadenza di contratto il prossimo anno e non è ancora riuscito a trovare un accordo sul rinnovo. Chiede almeno 5 milioni, una cifra che la società di De Laurentiis non è disposta a garantirgli ed è per questo che si trova sul mercato. Le offerte finora scarseggiano il direttore sportivo bianconero Cherubini potrebbe muoversi sottotraccia, come ha svelato il giornalista Romeo Agresti durante la sua consueta live su Twitch.