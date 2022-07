Calciomercato Juventus, incontro in agenda | Può rimanere in serie A

Per il calciomercato della Juventus ci sono ancora tante trattative in ballo, sia per quanto riguarda gli acquisti che per le cessioni.

Manca meno di un mese all’inizio del prossimo campionato di serie A ma ci sono ancora tanti movimenti in cantiere in casa bianconera. Dopo Pogba e Di Maria adesso i tifosi sognano altri colpi importanti e ci spera ovviamente anche mister Allegri, che vuole tornare a lottare per la conquista del tricolore.

Ma dall’altro lato ci sono anche delle cessioni da effettuare. Indispensabili per alleggerire il monte ingaggi e per recuperare anche delle risorse economiche da poter reinvestire. E c’è da trovare collocazione ai giovani per i quali il club ha pensato un percorso di crescita lontano da Torino.

Calciomercato Juventus, Ranocchia potrebbe presto passare al Monza

Una delle prossime cessioni potrebbe essere quella di Filippo Ranocchia, centrocampista bianconero reduce dal prestito al Vicenza in serie B nel quale ha fatto vedere ottime cose. Per ora si allena sotto lo sguardo vigile di Allegri, che deve però sfoltire la sua linea mediana ed è intenzionato, d’accordo con il club, di prestare altrove giovani talenti che hanno bisogno di più spazio. Come ha rivelato Gianluca Di Marzio, nei prossimi giorni dovrebbe esserci un incontro in cantiere con il Monza. La squadra di Stroppa è pronta ad accogliere il giovane mediano e a regalargli il palcoscenico della serie A sul quale dovrà farsi notare per sperare poi in un ritorno a Torino da protagonista. Per il calciatore il Monza sarebbe senz’altro una ottima occasione per mettersi in mostra, visto anche il mercato importante che sta facendo il club brianzolo che vuole qualcosa in più di una tranquilla salvezza.