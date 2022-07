Calciomercato Juventus, “de Ligt vuole venire da noi: ecco quando si chiude”

Un altro giorno ricco di rumors e voci quello del calciomercato di una Juventus che sta sempre più cambiando pelle.

Quello che è accaduto nei giorni scorsi, ovvero l’arrivo di Pogba e Di Maria, conferma la grande volontà del club di costruire in poco tempo una squadra che possa imporsi in Italia e che possa essere protagonista anche in Europa. La campagna di rafforzamento della rosa non è ovviamente ancora finita, sono in arrivo altri elementi da qui alla fine dei trasferimenti.

Certo è che ci saranno anche delle cessioni, inevitabili, per cui per la dirigenza si preannunciano delle settimane decisamente roventi. Nel frattempo la squadra ha inizato a lavorare sul campo per preparare il debutto stagionale, fissato nel giorno di Ferragosto contro il Sassuolo di mister Dionisi.

Calciomercato Juventus, Kahn conferma: “De Ligt vuole venire al Bayern”

L’argomento del giorno continua ad essere la probabile partenza di de Ligt. Che è finito nel mirino del Bayern Monaco, con i tedeschi che ancora però non sono riusciti a trovare un accordo con il club bianconero. Accordo che però non pare essere lontano, anche perchè il Bayern si fa forza della volontà del calciatore. Confermata – come si legge sul Corriere dello Sport – anche dal dirigente Oliver Kahn: “Abbiamo avuto diversi contatti con il calciatore, che vuole venire al Bayern Monaco. Nei prossimi giorni parleremo di nuovo con la Juventus, vedremo di trovare un accordo ma non voglio fare previsioni”. I bianconeri, stando alle ultime voci, potrebbero accettare per lui una offerta di 80 milioni di euro più bonus. Tuttavia, come ha confermato lo stesso Kahn, i tedeschi non credono di poter chiudere l’affare entro il 18 luglio, data di partenza della tournée negli Stati Uniti della formazione tedesca.