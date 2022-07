Calciomercato Juventus, l’offerta di ingaggio è pazzesca: 15 milioni annui!

Calciomercato Juventus, la proposta è di quelle irrinunciabili e avrebbe convinto l’entourage del calciatore. Prossima settimana decisiva?

Pazienza. La parola d’ordine è questa. Perché se prima si pensava potesse avvenire tutto in maniera veloce e frettolosa, ora la trattativa più incandescente delle ultime settimane è destinata a subire un importante rallentamento. Diverse sono le cause che hanno portato all’impasse. Una su tutte la cessione, che avverrà verosimilmente nelle prossime ore, di Robert Lewandowski al Barcellona. In tarda mattinata l’amministratore delegato dei bavaresi Oliver Kahn ha praticamente anticipato la chiusura dell’affare con i catalani.

Una partenza annunciata, ma che adesso complica, e non poco, la vicenda de Ligt. L’atteso rilancio per il difensore olandese della Juventus, fino a ieri a un passo dai campioni di Germania in carica, ora potrebbe essere posticipato. Il Bayern ha fretta di trovare un sostituto del fenomenale polacco, uno che garantisca il suo bottino di gol. Dopo aver perso la possibilità di arrivare a Haaland, finito al Manchester City, i bavaresi dovranno ampliare il raggio di ricerca per colmare il buco lasciato da futuro centravanti blaugrana.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco offre 15 milioni all’anno a de Ligt

Il direttore sportivo Hasan Salihamidzic, quando si apprestava a lasciare Torino dopo la toccata e fuga alla Continassa, era convinto che la trattativa per Matthijs de Ligt si sarebbe sbloccata presto, non oltre la prossima settimana. Ma ora il Bayern Monaco ha meno fretta e nel frattempo la Juventus ne approfitterà per riprovare a convincere l’ex Ajax a firmare il rinnovo. L’eventualità che de Ligt possa restare a Torino non è più così remota. Certo, l’offerta dei bavaresi è ancora lì sul piatto ed è di quelle importanti. Secondo Sportitalia, per l’olandese è pronto un contratto da 12 milioni di euro più bonus, così da arrivare a 15.