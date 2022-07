Calciomercato, il colpo di scena è stupefacente: “Scamacca alla Juve per 30 milioni”

Calciomercato, trovare un’alternativa al serbo resta un tema cruciale nelle dinamiche di mercato della Juventus.

Trovare qualcuno che possa dare il cambio a Dusan Vlahovic è uno dei prossimi obiettivi del direttore sportivo bianconero Federico Cherubini. La Juventus, si sa, ha bisogno di rinforzarsi un po’ in tutti i reparti. Gli acquisti di Pogba e Di Maria vanno in questa direzione, ma la ricerca di un attaccante che possa fare le veci del serbo sta diventando sempre più estenuante. Una volta metabolizzato l’addio di Alvaro Morata, rientrato a Madrid dopo il mancato riscatto e il fallimento di ogni trattativa per trattenerlo a Torino, la Signora si è fiondata su Marko Arnautovic, la scorsa stagione finito in doppia cifra con il Bologna.

L’austriaco sarebbe perfetto come alternativa all’ex Fiorentina ma il club felsineo non è disposto a privarsene a cuor leggero dopo averlo rilanciato. E lo stesso attaccante non è convinto al 100% di rinunciare ad un ruolo da protagonista in Emilia.

Calciomercato, l’attaccante del Sassuolo torna d’attualità

Insomma, sia Morata che Arnautovic ad oggi restano affari complicati. Difficoltà che avrebbero convinto Cherubini a tentare un nuovo assalto a Gianluca Scamacca del Sassuolo. L’attaccante neroverde, qualche mese fa finito pure nel mirino dell’Inter e del Milan, al momento sembra destinato a lasciare l’Italia e la Serie A. Nella scorsa settimana è aumentato in maniera esponenziale l’interesse del Psg: dalla Francia sono sicuri che Campos e Galtier, rispettivamente direttore sportivo e allenatore del club parigini, vogliano fare all in su di lui e sul nerazzurro Skriniar. L’affondo decisivo però non c’è stato e Scamacca è stato avvicinato anche da alcune società di Premier League come il West Ham.

Secondo il portale tuttojuve.com, l’ipotesi Juventus non è ancora del tutto tramontata. E vista l’impossibilità di arrivare a Morata, i bianconeri potrebbero decidere di investire 30 milioni sull’attaccante della nazionale italiana, andando poi a risparmiare sull’ingaggio.