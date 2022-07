Calciomercato, Juventus di sasso: doppia promessa e addio Zaniolo

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di Zaniolo riferiscono di un possibile clamorosa colpo di scena. Cosa sta succedendo.

Con i soldi incamerati dalla sempre più probabile cessione di de Ligt – per il quale si aspetta un rilancio a stretto giro di posta da parte del Bayern Monaco, che potrebbe far saltare definitivamente il banco ritoccando in alto la prima offerta, anche grazie ai soldi ricavati dalla cessione di Robert Lewandowski – la Juventus potrebbe dare l’assalto convinto a Nicolò Zaniolo, finito da tempo sul taccuino degli uomini mercato bianconeri.

Tuttavia, se fino a poco tempo fa l’addio del “bimbo d’oro” alla Roma sembrava configurarsi come uno scenario di mercato assolutamente praticamente, e unica pista percorribile, negli ultimi giorni qualcosa sembra essere cambiato. Come riferito da “Il Corriere dello Sport”, infatti, le rassicurazioni che in questi giorni Zaniolo avrebbe ricevuto da José Mourinho, in merito alla sua centralità anche dopo l’eventuale approdo di Dybala nella Capitale, e il lungo colloquio avuto con Lorenzo Pellegrini al termine di un allenamento, potrebbero rimettere tutto clamorosamente in discussione. Ricordiamo che la Roma, fino a questo punto, pur aprendo alla possibilità di una formula “alla Chiesa” per la sua cessione, ha sempre rispedito al mittente i tentativi da parte della Juventus di inserire nella trattativa qualche contropartita tecnica, valutando il proprio gioiello non meno di 50 milioni di euro.