Calciomercato, la cifra è quella giusta: de Ligt saluta la Juventus

Calciomercato Juventus, de Ligt ai saluti. Intesa sul prezzo per la cessione del difensore, ecco le ultime novità.

Del possibile passaggio dell’ex Ajax in campionati esteri si sente parlare dallo scorso mese e, in particolare, da quando le sue parole infiammarono uno scenario nel quale nessuno avrebbe mai creduto fino a qualche tempo fa, complici le diverse sortite concretizzatesi e che lasciavano intendere come difficilmente ci sarebbe stato un altro addio così nobile.

Le ultime stagioni sottotono della Juventus e delle condizioni contrattuali a lui non più gradite hanno invece alla fine lasciato intendere come de Ligt abbia da qualche tempo iniziato a guardarsi intorno. Nulla di male in ciò, soprattutto se si pensa alla grande professionalità con la quale sta operando fin qui, allenandosi e mettendosi a disposizione in nome di una deontologia che la giovane età non gli ha mai impedito di palesare.

Calciomercato Juventus, addio de Ligt: offerta congrua

In seguito ai preliminari corteggiamenti giungenti dalla Premier League, l’olandese ha alla fine suscitato l’importante attenzione del Bayern Monaco, fresco di rinnovo a Gnabry e ormai prossimo a salutare Lewandowski, il cui anelito al giocare al Barcellona è sempre più vicino.

Il grande colpo di mercato dei bavaresi potrebbe riguardare proprio il difensore della Juventus, complice l’intensificarsi dei contatti tra le parti in quest’ultimo periodo e il felice rapporto da sempre accomunante i due club. Stando a quanto scrive Repubblica, in particolar modo, l’affare si farà, grazie all’offerta di 80 milioni di euro ritenuta congrua da Cherubini e colleghi.