Calciomercato Juventus, Morata e la formula giusta: la firma è doppia

Calciomercato Juventus, la prima scelta di Allegri rimane Morata: ecco la formula giusta per riportarlo a Torino. La firma è doppia

Massimiliano Allegri ha una prima scelta per il suo attacco. Con un nome e un cognome sicuri, certi, di quelli conosciuti dalla parte della Continassa e conosciuti benissimo anche dall’allenatore bianconero. Alvaro Morata. Sembra tutt’altro che chiusa la trattativa per riportare in Serie A il giocatore che adesso si sta allenando con l’Atletico Madrid di Simeone. Soprattutto per il pressing che l’allenatore livornese sta facendo su Cherubini. Certo, c’è un solo modo al momento per chiudere questa operazione, soprattutto perché le prime offerte che la Juventus ha fatto agli spagnoli per riprendere l’attaccante sono state tutte rispedite al mittente perché ritenute non sufficienti.

Non ha perso comunque la speranza la dirigenza bianconera, anche perché Morata non rientra nei piani dei Colchoneros. E allora, all’orizzonte, potrebbe spuntare la formula magica, almeno secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Juventus, la formula per Morata

Rinnovo del contratto fino al 2024 con l’Atletico, prestito oneroso con obbligo di riscatto. Solamente in questo modo Alvaro potrebbe ripreparare le valigie e volare nuovamente verso Torino dove ad aspettarlo ci sarebbe non solo un allenatore sorridente di rivederlo, ma anche un gruppo che all’interno ha riportato Pogba che con lo spagnolo ci ha giocato nella sua prima vita in bianconero.

Tutti felici, in poche parole, per quella che potrebbe essere un’operazione di mercato importante per la Juve che sicuramente metterebbe la parola fine al totonomi per il vice di Vlahovic. Alvaro non solo potrebbe prendere il posto di Dusan in alcune gare, ma potrebbe anche fargli da spalla e potrebbe giocare anche come esterno d’attacco. Una duttilità che a Max piace e che potrebbe fare la differenza in questa scelta.