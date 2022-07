Calciomercato Juventus, accordo chiuso per l’erede di de Ligt: 50 milioni

Calciomercato Juventus, accordo trovato per l’erede di de Ligt. 50 milioni e gran colpo, tutti gli aggiornamenti.

In quel di Torino, dopo gli approdi di Pogba e Di Maria, sembra finalmente essere tornato un sentimento di maggiore entusiasmo e serenità nonché ottimismo verso la prossima stagione. Fino a qualche settimana fa, i presupposti per il nuovo campionato non suonavano come felicissimi, soprattutto alla luce della stagione scorsa e delle diverse uscite avvenute in quel di Torino nel recente periodo.

Basti pensare alle uscite di Dybala e Chiellini nonché quelle di Bernardeschi e Morata, con il primo che ha lasciato come gli altri due a parametro zero e Alvaro invece rientrato in Spagna dopo il mancato riscatto dell’Atletico Madrid in seguito all’oneroso prestito biennale.

A spaventare ulteriormente la tifoseria, poi, erano state le dichiarazioni di Matthijs de Ligt che a inizio giugno aveva iniziato a manifestare qualche piccolo mal di pancia e ad avvisare, più che minacciare, della possibilità di abbandonare la barca al fronte di un giusto incastro di situazioni e volontà.

Calciomercato Juventus, 50 milioni per l’erede di ee Ligt

Ad oggi, domenica 17 luglio, lo scenario futuro per Matthijs risulta pressoché segnato, complice un’intesa già trovata tra il giocatore e il Bayern Monaco e i felici rapporti tra Juventus e il club bavarese, un accordo con il quale potrebbe arrivare quanto prima. A tal proposito, evidenziamo come le voci provenienti dalla Spagna sembrerebbero corroborare la tesi dell’addio dell’ex Ajax.

Il notevole “AS” parla infatti di “accordo chiuso”, sottintendendo però come manchino ancora diversi tasselli affinché questa chiosa possa davvero attualizzarsi. Uno dei profili individuati e maggiormente graditi a Massimiliano Allegri è infatti Pau Torres, difensore centrale del Villarreal, nato e cresciuto calcisticamente tra le fila dei sottomarini gialli e adesso atteso al decidere se provare a tuffarsi in un’esperienza diversa.

Dalla Spagna si sarebbero detti disposti a venderlo, purché non arrivino però offerte inferiori ai 50 milioni di euro.