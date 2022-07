Juventus, nove gol al Pinerolo | Buone indicazioni per Allegri

Arrivano delle buone indicazioni dalle prime uscite stagionali per mister Allegri mentre ci si avvicina all’inizio del campionato.

A Ferragosto la Juventus inizierà il suo cammino in serie A contro il Sassuolo e per quella data l’allenatore bianconero spera di avere a sua completa disposizione la rosa, con i nuovi innesti di mercato. Nel frattempo però sta lavorando con il gruppo, anche per valutare nel migliore dei modi gli elementi che ha a disposizione.

“Bianconeri oggi in campo al mattino per un allenamento congiunto con il Pinerolo, squadra neopromossa in Serie D dopo aver vinto il suo girone di Eccellenza. Nel test sono andati in gol Di Maria, Zakaria (doppietta), Kean (tripletta), Soulé (doppietta) e Rabiot” si legge nella nota del club. Un 9-0 che ovviamente conta poco ai fini del risultato, molto di più ai fini della prestazione.

Calciomercato Juventus, bene Kean e Di Maria

E’ chiaro che in questa fase i calciatori non siano al top, ci si sta allenando solamente da qualche giorno e queste partite servono ad oliare la condizione fisica e gli schemi impostati da mister Allegri. Che sicuramente potrà essere soddisfatto della prova di Kean. L’attaccante italiano in questa prima fase del ritiro si sta mettendo in mostra. Tirato a lucido fisicamente, vuole conquistarsi spazio nell’attacco della Juventus. Ottima prova, al di là delle reti segnate, anche per Zakaria e Di Maria. Che con il suo talento sarà chiamato nel corso della stagione a fare la differenza. Per la Juve nessun riposo in vista, ci si tornerà ad allenare già domani pomeriggio in vista della prima amichevole ufficiale stagionale che si giocherà contro il Club Deportivo Guadalajara.