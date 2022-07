Calciomercato Juventus, Bremer bianconero: poker d’indizi social

Calciomercato Juventus, Bremer in bianconero: un poker d’indizi sui social che potrebbero essere un segnale per la trattativa

Si sa, i social sono molto spesso premonitori. Soprattutto quando ci sono di mezzo notizie di calciomercato. Like, follow, commenti. Insomma chi più ne ha più ne metta. Ed è sotto questo aspetto che forse, un ulteriore indizio sulla trattativa che potrebbe portare il brasiliano Bremer alla Juventus, potrebbe arrivare appunto da Instagram. Sono scesi in “campo” infatti i grandi ex della Vecchia Signora. Due indimenticati e indimenticabili e che non hanno mai nascosto – impossibile, ovviamente – la loro passione e il loro amore nei confronti del bianco e del nero. Parliamo di Giorgio Chiellini e di Claudio Marchisio.

Instagram galeotto in questo caso? Potrebbe anche essere, visto che il difensore che ha deciso di andare a chiudere la sua carriera in America, nelle ultime due foto piazzate sul noto social network da Bremer, ha messo altrettanti like. Un piccolo segnale, visto che mai prima d’ora era successo. Ma più s’avvicina la possibile fine dell’operazione, e più ogni caso potrebbe essere interpretata come si vuole.

Calciomercato Juventus, la mossa di Marchisio

E poi c’è anche la mossa di Claudio Marchisio, uno che ha lasciato troppo presto il calcio giocato per dedicarsi ad altro. Uno che è cresciuto con i colori della Juventus addosso. Il principino ha deciso di seguire su Instagram proprio Bremer. E lo stesso difensore brasiliano ha ricambiato il follow all’ex centrocampista della Juventus.

Se tre indizi fanno una prova, quattro segnalo allora praticamente “inchiodano” tutti. Non ci sarà comunque da aspettare molto per capire e scoprire la verità. Oltre oggi non si andrà. Una giornata caldissima sotto l’aspetto climatico e anche sotto quello delle trattative. Il ciclone potrebbe essere anche bianconero.