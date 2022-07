Calciomercato, ultim’ora Sky: “Bremer-Juventus: la resa di Marotta”

Calciomercato Juventus, le ultime novità sul futuro di Bremer, conteso dai bianconeri e dall’Inter: cosa sta emergendo.

Dopo aver ultimato la cessione di de Ligt, la Juventus si è lanciata a capofitto su Bremer: il guanto di sfida all’Inter è ormai molto più di una dimostrazione di forza, al punto che i bianconeri avrebbero superato i nerazzurri nella corsa al forte centrale brasiliano del Torino.

Tra qualche ora andrà in scena il summit tra l’Inter, il Toro e l’entourage del calciatore, per provare a fare il punto della situazione. Tuttavia, stando a quanto riferito da Sky, Bremer sarebbe sempre più vicino alla Juventus. Nella giornata di ieri, infatti, Marotta ha fatto passare il messaggio: “Preferisce loro a noi”. Difficile dire se quello dell’amministratore delegato dell’Inter possa essersi rivelato un bluff, o una “semplice” constatazione. Sta di fatto, che il futuro del difensore centrale granata si deciderà nel corso delle prossime ore: la Juve ha fretta di chiudere il tutto in tempi relativamente brevi, per regalare ad Allegri al più presto una delle rivelazioni più fulgide dello scorso campionato, e provare ad anticipare un eventuale cessione dell’Inter di Skriniar, che potrebbe rimescolare nuovamente le carte in tavola.