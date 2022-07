Calciomercato Juventus, ultim’ora Bremer: sorpasso al fotofinish

By

Calciomercato Juventus, da Sky la bomba su Bremer. Ecco cosa sta succedendo per il difensore, adesso, più vicino che mai.

Ore calde, caldissime per la trattativa che porterebbe Bremer in bianconero. Stando infatti alle indiscrezioni rilanciate da ‘Sky’, adesso, il difensore centrale del Torino è più vicino che mai al passaggio in bianconero.

Stando infatti a ‘Gianluca Di Marzio’, noto giornalista di calciomercato, la Juventus potrebbe sorpassare l’Inter nella corsa al centrale difensivo del Torino. Il motivo sarebbe perché i bianconeri sono disposti a spendere di più rispetto alla controparte nerazzurra. Se, infatti, i nerazzurri non dovessero chiudere l’operazione, i bianconeri sarebbero pronti al sorpasso.

Calciomercato Juventus, sorpasso in corsia | 30 milioni più bonus

La Juventus sarebbe disposta a sborsare 30 milioni più bonus per arrivare al centrale dei cugini granata. Lo rileva ‘Di Marzio’ e se, infatti, il giocatore non dovesse tenere fede alla parola data in precedenza ai nerazzurri, questa sarebbe l’operazione giusta.

In alternativa i bianconeri valutano sempre i profili di Pau Torres e di Gabriel, altro centrale brasiliano dell’Arsenal. Ma nelle ultime ore la priorità sembra essere diventata proprio il brasiliano del Torino. Staremo a vedere cosa succederà. Il giocatore non avrebbe chiuso alla possibilità di rimanere proprio, ancora, a Torino ma da sponde opposte.