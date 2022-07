Calciomercato Juventus, il ritorno di Morata: Momblano vuota il sacco

Calciomercato Juventus, prosegue sotto traccia la trattativa per l’attaccante spagnolo, che in Spagna è considerato un esubero.

La trattativa per Gleison Bremer sta per arrivare a un punto di svolta. La Juventus si è intromessa prepotentemente nella negoziazione tra il giocatore, il Torino e l’Inter una volta avuta la certezza della cessione, imminente, di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Le prossime ore saranno decisive. E molto dipenderà dalla contromossa dei nerazzurri, l’altra squadra che insieme alla Vecchia Signora vorrebbe mettere le mani sul centrale brasiliano.

L’assalto a Bremer però non distoglie l’attenzione da altre operazioni di mercato. Ora come ora la priorità ce l’ha la difesa, che ha perso un pilastro come l’olandese e necessita di immediati rinforzi. Ma il direttore sportivo Federico Cherubini è concentrato anche sul reparto offensivo, dove la Juventus è alla ricerca di un centravanti che possa fare le veci di Dusan Vlahovic. Si continua a trattare Marko Arnautovic del Bologna, ma i felsinei hanno delle resistenze e il rischio sarebbe quello di strapagarlo. Massimiliano Allegri in realtà ha in mente un solo profilo e quello corrisponde al suo “pupillo” Alvaro Morata.

Calciomercato Juventus, “nessuna apertura dell’Atletico Madrid per Morata”

L’attaccante spagnolo è tornato alla base dopo il mancato accordo per il riscatto tra l’Atletico Madrid, società che ne detiene il cartellino, e la Juventus. Eppure la possibilità di vederlo ancora in maglia bianconera non sono affatto poche. Cherubini continua a lavorare sottotraccia per riportarlo a Torino ma dalla capitale iberica arrivano notizie contrastanti.

Morata è legatissimo al capoluogo piemontese e considera la Continassa come la sua seconda casa. Tuttavia dalle sue ultime dichiarazioni – non si capisce bene se di circostanza o meno – traspare la volontà di giocarsi le sue carte con i Colchoneros nella Liga. Come se la Juve rappresentasse ormai il passato. Nel frattempo, però, l’allenatore biancorosso Diego Simeone continua ad annoverarlo tra i possibili partenti. La Signora attende i prossimi sviluppi con una certa pazienza: non ha fretta. Come riporta il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus, “per adesso non ci sono state aperture dell’Atletico per quanto riguarda la cessione del centravanti”.