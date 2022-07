Calciomercato Juventus, Morata ritorna sul serio: l’effetto domino è partito

Calciomercato Juventus, ormai potrebbe realmente realizzarsi il sogno dei tifosi. Alvaro può tornare sul serio, ecco perché.

Morata può tornare sul serio in bianconero. L’attaccante spagnolo ha dimostrato un affetto considerevole nei confronti dei colori ma soprattutto dell’ambiente legato alla Juventus e questo i tifosi glielo riconoscono, così come il mister Allegri.

Come scrive ‘Tuttosport’ aumentano le possibilità di rivedere Alvaro in bianconero. Nonostante sia ancora molto viva la candidatura di Arnautovic dal Bologna, Morata è stato indicato dallo stesso Allegri come il profilo ideale per permettere l’upgrade offensivo e adesso i tempi, per mancanza di offerte da altri club, sarebbero maturi per farlo ritornare, ancora, in bianconero.

Calciomercato Juventus, Morata è il perfetto vice | Allegri lo rivuole

Morata ideale come vice di Vlahovic. Adesso i tempi sarebbero maturi per il potenziale ritorno in bianconero. Morata tris, dopo il mancato riscatto, adesso lo spagnolo potrebbe ritornare ancora una volta: per la terza volta in bianconero.

Adesso i bianconeri sono al bivio. Le offerte dall’Atletico non arrivo e ciò potrebbe consolidare, proprio, il ritorno dello spagnolo in bianconero. Alvaro ha dimostrato attaccamento ai colori della Juventus e l’ha dimostrato a più riprese. Non si è mai nascosto di essersi trovato bene a Torino dove ha conosciuto sua moglie e la mamma dei suoi figli. Un desiderio voluto da entrambe le parti, adesso, si potrebbe per la terza volta concretizzare. Staremo a vedere cosa succederà, nonostante l’operazione Arnautovic che rimane, comunque, sempre sullo sfondo.