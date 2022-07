By

Calciomercato Juventus, nel giorno di Paulo Dybala in giallorosso e del volo di de Ligt verso la Baviera, arriva l’annuncio su Nicolò Zaniolo.

Il 22 e l’ex 10 della Juventus stanno rappresentando in questa fase, insieme a Bremer e a Matthijs, i nomi più caldi della corrente campagna acquisti. In giornata è arrivata la notizia che ha infiammato i tifosi giallorossi e legata all’approdo di Paulo Dybala all’ombra del Colosseo, destinata ad avere ingerenze non esigue anche nei piani bianconeri.

In queste stesse ore, infatti, de Ligt è volato verso la Baviera, dando il via ad un’operazione che si chiuderà ufficialmente nelle prossime ore e che permetterà alla Vecchia Signora di incassare una quantità di denaro non esigua.

Resta ora da capire quali siano i prossimi piani del club bianconero, soprattutto sul fronte del 22. Nelle stesse ore in cui i tifosi della Roma immaginavano e sognavano un attacco costituito da Dybala, Abraham, Pellegrini e Zaniolo, è arrivata la sentenza su Nicolò.

Calciomercato Roma, sentenza Momblano su Zaniolo

Ad oggi non si sa quale sorte possa spettare lui e, soprattutto, quale sarà l’atteggiamento del giocatore e della stessa Roma, consapevole del valore di Nic ma al contempo intenzionata a non abbassare di troppo le proprie pretese. Una svolta sembrerebbe però vicina, soprattutto alla luce di quanto dichiarato a Juventibus da Luca Momblano.

“Il suo atteggiamento è votato al passaggio alla Juventus e la Roma lo sa. Non dimentichiamo delle esortazioni della Roma alla Juventus a mettere su la trattativa. Se fino a qualche giorno fa la percentuale era ferma sull’86 ad oggi siamo sull’88%. Le parti si aggiornano tramite Vigorelli e adesso il passaggio è arrivare in modo solidale ad una soluzione, grazie alla complicità tra le parti in causa“.