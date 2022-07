Calciomercato Juventus, scatto felino del condor: contatti caldissimi.

Nelle ultime ore pare siano state protagoniste più le operazioni in uscita che quelle in entrata in casa Juventus: all’ormai praticamente certa possibilità che de Ligt passi al Bayern Monaco, si è infatti aggiunta l’indiscrezione circa l’avanzamento della trattativa oggetto del presente articolo, che appunto vedrebbe un altro giocatore allontanarsi da casa Juventus.

In questo caso, però, il calciatore in questione è il giovane centrocampista Filippo Ranocchia, il cui addio sarebbe sicuramente meno difficile da affrontare rispetto a quello del difensore olandese per via della necessità di trovare un sostituto nella posizione del calciatore che lascia un posto libero. In questo senso, possiamo dire che Ranocchia è sicuramente un uomo sacrificabile per la Juventus, che però lo manderebbe solamente in prestito “a farsi le ossa” per poi riprenderlo e impiegarlo a fine prestito migliorato rispetto a prima.

Calciomercato Juventus, Galliani su Ranocchia: blitz con l’entourage

Il pressing di Adriano Galliani sul giovane centrocampista bianconero è davvero intenso e non c’è nulla da fare, quando il condor si ci mette di impegno riesce sempre ad ottenere ciò che vuole. Infatti proprio domani, secondo quanto riportato da Romeo Agresti, sarebbe in programma un incontro tra il direttore sportivo del Monza e l’entourage di Ranocchia per fare il punto della situazione e, in caso positivo, cercare di ottenere quanto prima il lasciapassare della dirigenza della “Vecchia Signora”