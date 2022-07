Calciomercato Juventus, offerta shock per Bremer: altro che 40 milioni

By

Calciomercato Juventus, l’offerta per Bremer è ben più alta rispetto alle iniziali previsioni. Cifra shock destinata al Torino di Cairo.

Sono giorni molto particolari in quel di Milano e Torino, città ambedue caratterizzate da un fascino storico prima che calcistico e in questa parentesi protagoniste di voci e scenari di mercato a dir poco importanti.

Escludendo momentaneamente il Milan, vivente attualmente una fase non molto attiva sul fronte acquisti, evidenziamo qui come le ingerenze dei piani della Juventus in quelli dell’Inter e viceversa rischino di divenire sempre più importanti.

Al di là del blasone di entrambe, i nomi della Vecchia Signora e dei nerazzurri sono inizialmente rimbalzati in seguito a quello che sarebbe potuto essere il tradimento di Paulo Dybala, per settimane molto vicino a Marotta ma alla fine approdato alla corte di Mourinho. A ciò si è poi aggiunta la dialettica per Gleison Bremer, legata alle previste mosse dei due club sul fronte difensivo.

Se da qualche settimana si parla infatti della possibilità di assistere ad una cessione di de Ligt, da non meno tempo si sta discutendo anche della probabile cessione di Milan Skriniar, individuato come elemento sacrificale per eccellenza, attraverso il quale concretizzare una plusvalenza che coadiuvi Marotta e colleghi da un punto di vista finanziario.

Calciomercato Juventus, offerta da capogiro per Bremer

In attesa di novità sullo slovacco, intanto, la Juventus ha praticamente definito la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, come restituitoci anche dalle immagini del difensore olandese, ieri in partenza verso la Baviera. L’ennesima e nobile uscita di quest’estate bianconera non porterà di certo la dirigenza sabauda a maturare un atteggiamento passivo.

Lo abbiamo visto in questi giorni, fatti di corteggiamenti, dialoghi e discorsi per plurimi elementi considerati ideali alter-ego di Matthijs. La pista più calda, in particolar modo, resta quella legata al difensore brasiliano del Torino, conteso proprio da Marotta e Cherubini.

Su questo fronte, non sfuggano gli aggiornamenti di Giovanni Albanese e Romeo Agresti che hanno sottolineato durante un intervento in diretta a Juventibus come la Vecchia Signora abbia formulato un’offerta sfiorante i 50 milioni di euro.