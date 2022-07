Calciomercato Juventus, colpaccio gratis: sfida da brividi Mou-Allegri

Calciomercato Juventus, colpaccio a colpo zero: la sfida è da brividi tra Massimiliano Allegri e José Mourinho. Le novità

Sfida sul mercato tra Juventus e Roma. Sfida da brividi tra Allegri e Mourinho che secondo quanto riportato da TuttoSport in edicola questa mattina, hanno messo nel mirino lo stesso elemento, per quel colpo grosso a parametro zero lì davanti. Una tattica, quella di andare a prendere i giocatori svincolati, che fino al momento ha portato alle due squadre Pogba e Di Maria da un lato, Dybala, Matic e anche Svilar dall’altro. Insomma, gli innesti si fanno anticipando le altre oppure facendo pressing. Con un occhio di riguardo al portafoglio.

Il nome in questo caso è quello di Andrea Belotti, attaccante che fino allo scorso 30 giugno era legato al Torino, ma che non ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con la società di Urbano Cairo. Libero, il Gallo, di accasarsi dove meglio crede. Anche se fino ad ora non sono arrivate per lui delle offerte interessanti, altrimenti, al 19 luglio, sarebbe già in qualche ritiro.

Calciomercato Juventus, sfida alla Roma per Belotti

Mourinho lo vorrebbe come vice Abraham. Ma anche Allegri, ovviamente, lo vedrebbe bene nella sua squadra. Sicuramente come vice Vlahovic, visto che i due difficilmente si potrebbero integrare. Magari a gara in corso sì, potrebbero giocare insieme, ma dall’inizio è difficile, soprattutto perché il sistema tattico di Max potrebbe essere il 4-3-3 con un solo riferimento offensivo pesante.

Ma le caratteristiche di Belotti non si discutono e non saremo di certo noi a farlo. Ecco perché piace, e stuzzica. Infine c’è anche quel piccolo dettaglio che è il parametro zero. E nelle scorse settimane abbiamo capito come sia Cherubini, che Pinto, sotto questo aspetto, ci sappiano davvero fare.