Calciomercato, ufficiale l’addio di de Ligt: cambiano le cifre

Calciomercato Juventus, adesso è ufficiale. Il difensore saluta i bianconeri e si appresta a cominciare la sua nuova avventura tedesca.

Adesso è ufficiale. De Ligt è diventato un nuovo giocatore del Bayern Monaco: contratto fino al 2027. Il centrale olandese saluta la Juventus e si appresta ad iniziare la sua nuova avventura in Germania.

A decidere il proprio destino è stato lo stesso De Ligt che è voluto andare in Germania per un upgrade a livello personale. L’obiettivo del centrale è infatti di vincere anche in Bundesliga magari arrivando alla conquista della Champions League.

Calciomercato Juventus, De Ligt ufficiale in Germania | Contratto fino al 2027

Un contratto che lo legherà ai bavaresi fino al 2027. De Ligt adesso è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. I tedeschi hanno raggiunto l’accordo dopo aver siglato il colpo in uscita al Barcellona, cioè la cessione di Lewandowski. Ai bianconeri un importante somma di denaro che verrà, in parte, reinvestita in entrata. I bavaresi verseranno nelle casse della Juventus 67 milioni di euro, a cui aggiungere 10 milioni di bonus. Ecco il comunicato ufficiale: