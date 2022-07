Calciomercato Juventus, Allegri non crede ai suoi occhi: offerta ufficiale imminente

Calciomercato Juventus, il tecnico avrebbe già fatto intendere di non voler puntare sul calciatore: nei prossimi giorni si decide tutto?

La Juventus è ormai l’indiscussa protagonista di questo calciomercato, almeno per quanto riguarda la scena nazionale. I bianconeri si sono appena assicurati uno dei migliori difensori della Serie A – l’ufficialità è arrivata proprio da qualche minuto – come Gleison Bremer. Sottratto, peraltro, ad una agguerrita concorrente come l’Inter, in trattativa da mesi con il Torino. Un piccolo capolavoro della dirigenza, che non esitato neppure un giorno quando ha capito che da Monaco di Baviera sarebbe partito l’assalto definitivo per Matthijs de Ligt.

Esce l’olandese, entra il brasiliano. Per capire se si è trattato di una mossa azzeccata bisognerà attendere, come al solito, il verdetto del campo. Bremer intanto farà in tempo a salire sull’aereo che nella giornata di domani porterà Massimiliano Allegri e la sua truppa negli Stati Uniti per la tournée estiva. Chi invece rimarrà a Torino, oltre a Adrien Rabiot – che non volerà negli States per motivi personali – è il centrocampista Arthur.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal fa sul serio per Arthur

Il tecnico livornese, infatti, avrebbe detto a chiare lettere che non intende puntare sul regista carioca, il cui acquisto messo a segno tre anni fa dal Barcellona rischia di trasformarsi in un enorme flop. Arthur non ha mai fatto la differenza con nessuno dei tre allenatori che negli ultimi tre anni si sono avvicendati sulla panchina della Juventus. Che nei prossimi giorni dovrebbe concludere per qualcuno che abbia su per giù le sue caratteristiche (Paredes?), motivo per cui per il brasiliano non ci sarebbe più spazio.

L’@Arsenal presenterà a breve un’offerta ufficiale alla #Juventus per #Arthur (i gunners sono una destinazione gradita al giocatore). — Marcello Chirico (@MarcelloChirico) July 20, 2022

Arthur piace parecchio all’Arsenal, che già lo scorso gennaio aveva tentato di accaparrarselo. E dall’Inghilterra, come riposta anche il giornalista Marcello Chirico, sono sicuri che a breve i Gunners formalizzeranno un’offerta ufficiale alla Signora.