Calciomercato Juventus, Cherubini cerca l’incastro per la ciliegina sulla torta

Calciomercato Juventus, Cherubini cerca l’incastro per la classica ciliegina sulla torta. Le speranze non sono del tutto chiuse

C’è ancora qualche speranza per quella che potrebbe essere la classica ciliegina sulla torta di questa sessione di mercato che ha regalato ad Allegri già Di Maria, Pogba e da ieri anche Bremer. Oltre al difensore, che potrebbe essere Milenkovic arrivati a questo punto, serve un attaccante esterno da impiegare sulla corsia mancina in attesa del recupero definitivo di Chiesa. Sì, nella mente del tecnico bianconero l’obiettivo numero uno, a quanto pare, è Alvaro Morata, ma le speranze per Zaniolo non solo del tutto chiuse.

Il numero 22 della Roma – Mourinho e anche Tiago Pinto stanno facendo di tutto per cercare di convincerlo a rimanere – potrebbe anche decidere di andare via. Soprattutto perché l’arrivo di Dybala potrebbe anche togliergli spazio l’anno prossimo. Serve un incastro, comunque, per riuscire a portare a termine questa possibile operazione, anche perché la Roma non ha intenzione né di abbassare il prezzo del cartellino (50 milioni di euro) e al momento non ha aperto a nessuna possibilità di inserimento di una contropartita tecnica.

Calciomercato Juventus, l’incastro per Zaniolo

I tasselli dovranno andare nel posto giusto. Anche se i tempi non sono di certo infiniti. La Juventus vorrebbe prendere il giocatore in prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe anche diventare obbligo. I giallorossi vogliono monetizzare tutto e subito, ma sanno anche che è difficile in questo momento riuscire in questo intento. Insomma, secondo TuttoSport, i colloqui potrebbero riallacciarsi. Al momento gli impegni mentali delle due società hanno anche portato a un normale allontanamento. Se ne potrebbe riparlare, certo. Ma non nell’immediato.