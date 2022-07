Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: trovato un nuovo accordo

Calciomercato Juventus, operazione definita con il Monza. A seguire tutti i dettagli della cessione bianconera.

Sono ore molto fervide in quel di Torino, in cui al diffondersi delle tante voci precedenti sta facendo seguito un modus operandi molto più concreto e che ha garantito ad Allegri diversi giocatori in poco tempo.

Superata una prima fase abbastanza stantia, abbiamo visto come alla Continassa siano giunti nobili personalità e, i presupposti attuali, lasciano credere si possa assistere a nuovi e ancor più nobili approdi. Dopo di Maria e Pogba, all’aeroporto di Caselle è arrivato Gleison Bremer, soffiato di fatto all’Inter di Marotta e arrivato con grande celerità dopo la cessione più che ricca di de Ligt al Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, tutto fatto con il Monza per Ranocchia: i dettagli

Il brasiliano rappresenterà un rincalzo più che importante, come evidenziato dalle statistiche e le prestazioni dello scorso anno, valsegli il titolo di miglior difensore dell’anno, nonché dalle cifre di un’operazione che ha di non poco accontentato i tifosi bianconeri. Per questi ultimi sembrerebbe dunque essere tornato il sereno, complice la sagacia e l’intelligenza di un Cherubini che si è distinto per importanti e azzeccate mosse.

In attesa di ulteriori novità in entrata, più che prevedibili alla luce delle attuali defezioni, è giusto però dedicare attenzione anche alle trattative in uscita. Gli addii dolorosi di questi mesi sono stati non pochi ma nelle prossime settimane si assisterà ad una limatura dello scacchiere finalizzata ad allontanare chi non faccia più al caso di Allegri o abbia bisogno di giocare con continuità e minor pressione per poter crescere.

Annoverabile in questo corpus è sicuramente Filippo Ranocchia, reduce dall’esperienza al Vicenza che ha catalizzato non poche attenzioni in Italia. A spuntarla è il Monza che lo preleverà in prestito con diritto di riscatto.