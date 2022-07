Calciomercato Juventus, è cambiato tutto: firma e addio

Calciomercato Juventus, adesso cambia tutta la strategia per l’esterno bianconero: ecco cosa è successo nel mercato.

Pjaca rinnova con la Juventus fino al 2024 e va in prestito gratuito alla Sampdoria. Stando all’indiscrezione de il ‘SecoloXIX’ questa sarà la strategia per l’esterno croato ritornato alla Continassa dopo l’avventura granata.

La Juventus sembra aver deciso quale sarà il futuro dell’esterno, ormai, prossimo acquisto della Sampdoria ma solo in prestito gratuito.

Calciomercato Juventus, Pjaca in prestito gratuito alla Sampdoria

Dopo l’avventura in Serie A tra Genoa e Torino, Pjaca andrà alla Sampdoria ma prima rinnoverà con i bianconeri fino al 2024. Una mossa che ha cambiato la strategia per l’esterno croato.

I bianconeri devono ancora investire in colpi in entrata ma non sembrano voler puntare sul ragazzo croato che partirà in una nuova avventura ligure, dopo la parentesi certamente non fortunatissima al Genoa. Un rinnovo fino al 2024 e prestito gratuito per il giocatore in attesa di capire cosa si farà poi dalla prossima stagione. Per ora il giocatore ha preso parte agli allenamenti con la Juventus, si è già visto in azione insieme anche ai nuovi arrivati, Di Maria in primis ma la sua avventura ripartirà in Serie A ma altrove.