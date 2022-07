Calciomercato Juventus, benservito a Rabiot: destinazione shock

Calciomercato Juventus, una destinazione inaspettata per il centrocampista francese. Ecco dove potrebbe giocare Rabiot.

Stando alle ultime indiscrezioni di ‘Pedro Almeida’, il futuro del centrocampista francese bianconero, Adrien Rabiot, potrebbe essere di nuovo in Francia. Stando infatti all’indiscrezione Rabiot potrebbe ripartire dal Lione.

Secondo Almeida infatti, in caso di cessione di Aouar, la dirigenza francese avrebbe messo come obiettivo primario l’acquisto del centrocampista della Juventus e della nazionale francese Adrien Rabiot.

Calciomercato Juventus, “colpo” a sorpresa | Lione su Rabiot

In caso di cessione del centrocampista la Juventus andrebbe ad inseguire e quindi raggiungere il prossimo obiettivo di mercato, cioè un regista per la mediana. Allegri predilige Paredes e l’argentino ha già fatto sapere che accetterebbe di buon grado il ritorno in Serie A, alla Juventus. Ma per permettersi il colpo a centrocampo, la Juventus dovrà prima cedere almeno uno o due giocatori.

Con le valigie in mano ci sono Ramsey, Rabiot e ovviamente Arthur che ha sempre grandi corteggiamenti dalla Premier League inglese. In caso di consolidamento di questi obiettivi in uscita, allora, la Juventus potrà permettersi quel colpo così richiesto in mediana. Staremo a vedere cosa succederà.