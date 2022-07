Calciomercato Juventus, “svelate” le priorità | Tutti i nomi di Cherubini

Calciomercato Juventus, il mercato bianconero non è finito qui. Cherubini ha ancora degli obiettivi da consolidare con priorità assoluta.

Il mercato della Juventus è tutt’altro che finito. I bianconeri hanno da consolidare ancora alcuni acquisti importanti, dando priorità ad obiettivi perseguiti da tempo. Su ‘Calciomercato.it’, si fa il punto della situazione in casa bianconera.

C’è sempre molto intesse per consolidare l’obiettivo in mediana, cioè Paredes. L’argentino è ancora al centro dei desideri della dirigenza bianconera e arriverebbe solo a determinate condizioni, in primis la cessione di alcuni degli esuberi proprio in mediana. Con la valigia in mano ci sono Ramsey, Rabiot e Arthur.

Calciomercato Juventus, priorità Paredes | Può arrivare alla fine della sessione estiva

Secondo infatti il giornalista Lanzo di ‘Calciomercato.it’, Paredes può arrivare alla fine della sessione del mercato estivo. Con le giuste opportunità l’argentino potrebbe essere un prescelto per vestire la maglia della Vecchia Signora. Ma c’è sempre l’operazione Zaniolo, non semplice ma di grande impatto. La Juventus l’ha praticamente consolidato ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta con la Roma. Staremo a vedere come si evolverà l’operazione.

Mentre la volontà di arrivare ad un altro centrale sembra essere sentita ma non come investimento importante. Difficilmente, quindi, arriverà un altro centrale del calibro economico di Bremer. La Juventus segue con ancora molta attenzione Milenkovic che sembra decisamente più accessibile rispetto ad un Pau Torres.