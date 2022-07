Calciomercato Juventus, affare ai dettagli | Visite mediche in programma

Il calciomercato della Juventus prosegue con diversi affari della formazione bianconera che potrebbero andare presto in porto.

Il lavoro della dirigenza juventina si è tutt’altro che concluso. Sono stati già messi a segno grandi colpi per rinforzare la squadra di Allegri. Tuttavia l’allenatore – e anche i tifosi – continuano ad attendere l’arrivo di altri rinforzi che possano rendere la squadra sempre più forte e competitiva. Sia in serie A che in Champions League.

Attenzione però anche alle cessioni. Ne arriveranno altre dopo quella di de Ligt, volte a recuperare un tesoretto ma anche ad alleggerire il monte ingaggi. E c’è poi da capire il futuro dei tanti giovani sui quali il club vuole puntare per il futuro, perchè per diversi elementi c’è in programma un prestito altrove per accumulare esperienza.

Calciomercato Juventus, Ranocchia al Monza in prestito: la situazione

Come ha confermato il giornalista Romeo Agresti su Twitter, ormai non sembrano esserci più dubbi riguardo il trasferimento del centrocampista Ranocchia al Monza, club che è pronto a dare una vetrina importante al centrocampista bianconero. La Juventus è pronta a cederlo in prestito con diritto di riscatto.

Tema #Ranocchia al #Monza: confermata la formula del prestito con diritto di riscatto. Le due società, ora, stanno lavorando sul controriscatto. Tradotto: la cifra cui fissarlo. Nelle prossime ore le visite mediche ✅⚪️🔴@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) July 20, 2022

Tuttavia, come spiega, manca ancora un dettaglio affinchè si possa mettere nero su bianco, ovvero trovare l’intesa sulla cifra del possibile controriscatto della Juve. Che dimostra di non voler affatto perdere di vista la crescita di Ranocchia. Ad ogni modo nelle prossime ore dovrebbero esserci le visite mediche, preludio alla chiusura della trattativa.