Calciomercato Juventus, accordo da trovare | C’è ancora distanza

Continuano i rumors di calciomercato che riguardano la Juventus, con le trattative che stanno entrando nella loro fase più calda.

I bianconeri ancora non hanno affatto completato i loro movimenti per questa estate 2022. La dirigenza sta lavorando sodo per regalare altri campioni a mister Allegri. Dopo l’arrivo di Di Maria, Pogba e Bremer anche i tifosi sperano in altri innesti affinchè la Juventus possa tornare a lottare per lo scudetto e per un posto al sole in Europa.

Trattative dunque imbastite, che hanno bisogno però di tempo per essere portate a termine. Allo stesso tempo però la dirigenza bianconera deve lavorare anche sulle cessioni. Che sono indispensabili non solo per recuperare delle somme importanti per il bilancio, ma anche per alleggerire il monte ingaggi. Alcuni elementi dovranno lasciare la Juve perchè non rientrano nei piani della società.

Calciomercato Juventus, accordo ancora da trovare con Ramsey

Uno di questi è Aaron Ramsey, che è rientrato dal prestito ai Rangers Glasgow ma a Torino è di fatto di passaggio. Tant’è che il gallese non è stato nemmeno convocato per la tournee che la formazione di Allegri disputerà in questi giorni negli Stati Uniti d’America. L’obiettivo è quello di arrivare ad una separazione consensuale. La soluzione non è comunque semplice da trovare, considerando che bisogna cercare un punto d’incontro sulla buonuscita del calciatore. C’è ancora tanta distanza tra domanda ed offerta e si va avanti a piccoli passi. Non ci sono dubbi però sulla volontà della Juve di arrivare ad un accordo che possa consentirgli di risparmiare parte del suo sostanzioso ingaggio.