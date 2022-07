Calciomercato Juventus, bye bye a Mr 80 milioni: ecco l’offerta giusta

Calciomercato Juventus, si fa il punto su chi entra e chi esce in mediana. Adesso potrebbe esserci l’offerta giusta.

La Juventus fa i conti con il bilancio. Per arrivare a consolidare l’operazione Paredes dovrà cedere almeno due centrocampisti. Per Ramsey si tratterebbe di rescissione, mentre per Arthur (altro giocatore in partenza) ci sarebbe la continua corte dell’Arsenal.

Come scrive ‘Fabiana Della Valle’: “La rescissione contrattuale di Aaron Ramsey potrebbe arrivare a giorni intorno ai 3M€”. “L’Arsenal vuole Arthur offrendo un prestito con obbligo. Il candidato principale per il ruolo di play della Juventus è Paredes. I contatti con il PSG sono iniziati”.

Calciomercato Juventus, bye bye Ramsey e Arthur | Spazio per il nuovo play

La Juventus vuole subito il suo nuovo play. Allegri lo desidera e la dirigenza potrebbe accontentarlo ma prima bisognerà risolvere le altre due cessioni. Per Ramsey si va verso la rescissione contrattuale a 3 milioni di euro mentre per Arthur si tratterebbe di una cessione con prestito e poi obbligo di riscatto.

L’Arsenal è diversi mesi che si muove per il brasiliano e adesso i tempi sono maturi per instaurare definitivamente l’operazione in uscita. Allegri non lo vede come potenziale titolare ma vedrebbe benissimo, per posizione, l’acquisto di Paredes, che in bianconero farebbe ufficialmente il regista del “nuovo” centrocampo.