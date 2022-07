Calciomercato Juventus, Momblano: “Riunioni infuocate per Milinkovic”

Avanti tutta per il calciomercato di una Juventus che adesso deve serrare i tempi per portare rinforzi alla corte del tecnico Massimiliano Allegri.

Si sta avvicinando sempre più l’inizio del prossimo campionato di serie A e l’allenatore ovviamente spera di poter contare al più presto sui rinforzi promessi. Di Maria, Bremer e Pogba non bastano, servono altri elementi di spessore che possano portare la Juventus verso nuovi trionfi in Italia e in Europa. Ma i fans possono stare tranquilli perché la dirigenza sa benissimo dove e come intervenire.

La campagna acquisti dunque va avanti, e non potrebbe essere altrimenti, anche se ci vorrà tempo per portare a termine altre trattative. A centrocampo l’arrivo di Pogba non sarà il solo. La Juventus continua a cercare un playmaker, un giocatore che sappia dettare i tempi della manovra. Ma non solo, perchè potrebbe esserci anche un altro obiettivo all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, la Lazio continua a fare muro per Milinkovic-Savic

Nel corso della diretta di “Juventibus” il giornalista Luca Momblano ha spiegato come “in questi giorni cci sono state delle riunioni infuocate della Lazio per quanto riguarda il futuro di Milinkovic-Savic”. Giocatore che non ha bisogno di presentazioni visto che da anni gioca a grandi livelli nel campionato di serie A. La Lazio continua a fare muro e a chiedere una somma importante per il “sergente”, almeno 70 milioni di euro. La Juventus il suo grande colpo a centrocampo lo ha già messo a segno, difficile che sborsi una cifra così alta per un giocatore comunque di grande spessore. Rimangono però molto interessate al centrocampista della Lazio anche diverse squadre di Premier League, tra cui Chelsea e Manchester United. Indicate come favorite per un suo eventuale ingaggio, guardando anche le quote dei bookmaker.