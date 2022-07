Calciomercato Juventus, la telefonata che inchioda tutto: affare saltato

Calciomercato Juventus, l’allenatore ha fatto di tutto per convincerlo ma niente da fare: la trattativa è ufficialmente naufragata.

Non sono bastate le telefonate per convincerlo. Eppure Marco Giampaolo, tecnico della Sampdoria, c’ha provato in tutti i modi a fargli capire che a Genova, con lui in panchina, avrebbe avuto un ruolo di primo piano. Che trasferirsi sotto la Lanterna rappresentava una grande occasione di rilancio. Ma niente da fare. Marko Pjaca non vestirà la maglia blucerchiata. Qualche giorno fa invece sembrava fatta, con l’esterno croato pronto a raggiungere i nuovi compagni in ritiro. Anche le due società erano d’accordo su tutto.

Pjaca aveva rinnovato appositamente fino al 2023 con la Juventus per poter essere ceduto in prestito con obbligo di riscatto. Tra un anno sarebbe diventato a tutti gli effetti un giocatore della Samp, firmando un contratto da poco più di un milione di euro all’anno, più 400mila euro di buonuscita dal club bianconero. Nulla di tutto ciò. Per adesso l’ex Torino rimarrà alla Continassa, in attesa che la Juve gli trovi una nuova destinazione.

Calciomercato Juventus, Pjaca ha rifiutato la Sampdoria

Momentaneamente, come scrive Tuttosport, Pjaca si sta allenando con la formazione Under 23, non essendo partito con il resto del gruppo negli Stati Uniti per la tournée che inizierà questa notte. Voci di corridoio sostengono che il croato spingeva per tornare in patria, alla Dinamo Zagabria, lì dove la sua carriera era decollata. Pjaca arrivò alla Juventus proprio dal club più titolato della Croazia, reduce da due stagioni da urlo. A Torino ha trovato pochissimo spazio e i continui guai fisici lo hanno continuamente limitato.

(#SecoloXIX) A nulla sono servite le telefonate della #Sampdoria a Marko #Pjaca: il croato si sarebbe ulteriormente irrigidito, confermando la sua volontà di proseguire la sua carriera altrove — Mirko Nicolino (@mirkonicolino) July 22, 2022

Dal 2018 è iniziata una lunga girandola di prestiti, ma il giocatore non ha mai garantito la giusta continuità. Laureatosi vicecampione del mondo con la nazionale a scacchi biancorossi nel 2018, ha da poco compiuto 27 anni e non è detto che non si possa riscattare altrove.