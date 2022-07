Calciomercato Juventus, l’aria di mare e l’ennesimo addio gratis

Calciomercato Juventus, si sente di nuovo aria di addio. Il centrocampista potrebbe rimanere in Serie A con una nuova squadra.

Nemmeno il tempo di essere arrivato che già potrebbe subito partire. Rovella dopo il prestito al Genoa adesso potrebbe ripartire “al mare”, ebbene, proprio la Salernitana avrebbe messo gli occhi sul giovane centrocampista e lo vorrebbe come rinforzo per consolidare la permanenza in Serie A.

La Juventus sta cambiando volto in tutti i settori del campo. Tra chi entra e chi esce ci sono anche giovani importanti ma con bisogno d’esperienza per avere più spazio in futuro. Questo potrebbe essere il caso di Rovella, giovane 2001 che adesso potrebbe diventare un nuovo giocatore della Salernitana.

Calciomercato Juventus, Salernitana su Rovella

Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 della Juventus, sarebbe un obiettivo di mercato della Salernitana, questo viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, che parla dell’interesse della squadra campana per il giovane centrocampista italiano. Ovviamente si tratterebbe di una richiesta di prestito.

Il giocatore attualmente è nella tournèe negli States insieme ai suoi compagni bianconeri, in questo evento verrà valutato attentamente da Allegri e solo da lì si avrà il bilancio sul presente. Possibile, comunque, che Rovella verrà ceduto per far posto ad un altro centrocampista in entrata, salvo sperare che i casi già consolidati delle possibili cessioni di Arthur e Ramsey vengano risolti in tempi celeri. Staremo dunque a vedere cosa succederà.