Calciomercato Juventus, per i bookmaker il ritorno è ancora possibile

Continuano i rumors che riguardano il calciomercato della Juventus di questo mese di luglio e le mosse future dei bianconeri.

Ci si sta avvicinando sempre più all’inizio del campionato di serie A. Il debutto della formazione di Massimiliano Allegri è in programma nel giorno di Ferragosto, quando Bonucci e compagni dovranno affrontare il Sassuolo, un avversario sempre temibile. Il tecnico spera di poter contare al più presto su tutti i rinforzi richiesti, anche se non bisogna dimenticare che per i trasferimenti ci sarà tempo fino alla fine di agosto.

La priorità del club adesso sembra riguardare l’attacco. Che del resto è il reparto più sguarnito viste le partenze di Dybala e anche quella di Morata, che è tornato all’Atletico Madrid visto che la Juventus non ha riscattato il suo cartellino. Valutato attorno ai 35 milioni di euro. Allegri sarebbe ben felice di potere avere nuovamente a disposizione l’attaccante spagnolo, ma per ora gli spagnoli non hanno aperto ad un possibile sconto che riapra la trattativa.

Calciomercato Juventus, quota 2 per il nuovo ritorno di Morata

Tuttavia i bookmaker credono che il suo ennesimo ritorno alla Juventus sia possibile. Come riporta infatti Agipronews gli analisti di Sisal offrono a quota 2 il nuovo passaggio di Morata alla corte di Allegri. Una quota che non è molto distante da quella della sua permanenza all’Atletico Madrid (1.65). Queste sembrano le uniche due destinazioni possibili per il centravanti, visto che le altre quote (da Arsenal e Barcellona a 16 fino al 66 di Milan, Roma e Inter) sono altissime. Morata rappresenta una delle piste calde per la Juventus, considerato che Morata conosce bene gli schemi del tecnico e non avrebbe problemi ad inserirsi rapidamente nella squadra.