Calciomercato Juventus, il sogno e la tetra realtà: semaforo “indiavolato”

Calciomercato Juventus, il giocatore avrebbe scartato l’ipotesi di trasferirsi al club inglese perché vuole giocare la Champions League.

Per adesso resta un sogno, destinato forse a rimanere tale. Ma le traiettorie che si diverte a disegnare il mercato, si sa, sono quasi impossibili da prevedere e spiegare. E Frenkie de Jong alla Juventus sarebbe un colpo clamoroso, ben più della classica ciliegina sulla torta dopo gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer. L’uomo giusto per quel centrocampo che al momento rimane incompleto, nonostante il ritorno del “Polpo”, un giocatore che oltre alla quantità è in grado di assicurare anche una buona dose di qualità.

La Signora ha monitorato la sua situazione fino a fine maggio, per poi spostarsi su altri obiettivi, come riporta sul suo profilo Twitter il giornalista Dario Pellegrini. Nel frattempo per l’ex Ajax, dal 2019 al Barcellona, si è mosso quasi esclusivamente il Manchester United su richiesta esplicita del nuovo allenatore dei Red Devils Erik ten Hag. L’ex tecnico dei Lancieri, che ha praticamente “svezzato” de Jong ai tempi di Amsterdam, ne vorrebbe fare il pilastro sui cui ricostruire il centrocampo della sua squadra.

Calciomercato Juventus, de Jong potrebbe dire no al Manchester United

Le probabilità che de Jong lasci la Catalogna entro l’estate restano alte. Il Barcellona ha bisogno di cedere uno dei suoi pezzi pregiati per le annose questioni di bilancio dopo aver rinforzato la rosa con gli arrivi dei vari Lewandowski, Raphinha, Kessié.

#DeJong Già mesi fa la volontà dell’ 🇳🇱 era chiara: vuole la #UCL, il pressing dello #United non ha mai fatto breccia nel suo❤️. La #Juventus?

Dall’altro lato c’è il Manchester United, che sta tentando di convincere il giocatore a trasferirsi in Inghilterra. Sembrava che la presenza di ten Hag potesse facilitare la conclusione della trattativa ma a quanto pare non è così. Sì, perché de Jong vuole giocare la Champions League e i Red Devils, a causa dell’ultimo campionato fallimentare, quest’anno dovranno accontentarsi dell’Europa League. Le possibili destinazione, a questo punto, restano Chelsea e Bayern Monaco. E la Juve? Per ora si limita ad osservare.