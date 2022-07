Il calciomercato della Juventus prosegue in questo mese di luglio con altre trattative volte a portare nuovi innesti per mister Allegri.

La squadra bianconera ha ormai iniziato da qualche giorno a lavorare sul campo per preparare nel migliore dei modi il debutto in campionato, fissato a Ferragosto contro il Sassuolo. Nella prima amichevole giocata negli Stati Uniti è arrivata una vittoria sul Chivas per 2-0 che ha messo in mostra i nuovi acquisti Di Maria, Pogba e Bremer.

Tuttavia la campagna acquisti della Juventus non è affatto finita, perchè la dirigenza vuole mettere a disposizione di Allegri altre pedine. Sicuramente un nuovo centrocampista che abbia le doti di playmaker, poi si cercherà un attaccante che possa completare il tridente ed essere nello stesso tempo il vice di Vlahovic. Mercato insomma ancora apertissimo e del resto c’è tempo fino a fine agosto per le trattative.

Calciomercato Juventus, Rabiot-Firmino scambio ancora possibile?

In cabina di regia il nome caldo continua ad essere quello di Paredes. Il giocatore argentino piace e non poco, è in uscita dal Psg ed è una occasione da non lasciarsi sfuggire. In attacco invece Morata resta un obiettivo importante, ma sullo sfondo potrebbe esserci un colpo a sorpresa. Ai microfoni di Sportitalia infatti il direttore Malu Mpasinkatu si è soffermato su quello che potrebbe essere uno scambio intrigante: “Se ne è già parlato, ma poco, di Rabiot e Firmino. Il francese è un giocatore che piace molto a Klopp, per cui non è un discorso da Fantacalcio. Nei prossimi giorni o nelle prossime settimane è uno scambio che potrebbe tornare d’attualità”.