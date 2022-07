Calciomercato, Juventus e Roma a bocca asciutta: lo prendono gratis

Calciomercato Juventus, destinazione decisamente inaspettata. Ecco cosa potrebbe succedere nel futuro dell’attaccante.

La Juventus è sempre alla ricerca di un vice Vlahovic. Il bomber serbo non potrà essere l’unico attaccante di ruolo in rosa ed è per questo con la pista che si complica per Morata, i bianconeri valutano valide alternative.

Negli scorsi giorni si era fatto il nome del gallo Belotti, l’ormai ex capitano del Torino era uno dei possibili acquisti a parametro zero con grande esperienza che potrebbero permettere l’upgrade necessario. Ma stando al ‘The Sun’ ci potrebbe essere una clamorosa pista inglese nel suo destino. Stando all’indiscrezione, il West Ham, oltre a Scamacca potrebbe chiudere anche l’attaccante ex Toro.

Calciomercato Juventus, Belotti corteggiato in Premier League

Ma gli ‘Hammers’ non sarebbero l’unica squadra interessata al gallo. Su di lui si muoverebbero anche Newcastle ed Everton. Tre squadre alla ricerca di un attaccante dalle sue caratteristiche. Il Gallo vuole provare una nuova esperienza internazionale e l’Inghilterra potrebbe rappresentare la sfida ideale dalla quale ripartire.

Aggiornamenti solo nelle prossime settimane ma è chiaro che il piano del giocatore sia sempre più indirizzato all’avventura europea. Staremo a vedere cosa succederà.