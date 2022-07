Calciomercato Juventus, Rovella promosso | Futuro in fase di definizione

Ormai siamo davvero nel vivo del calciomercato della Juventus, con la dirigenza bianconera che sta lavorando a 360 gradi in questo periodo.

Manca ormai davvero poco all’inizio del prossimo campionato di serie A. Nel giorno di Ferragosto Pogba e compagni affronteranno il Sassuolo e per quella data mister Allegri spera di poter contare sulla rosa al completo, compresi i nuovi acquisti che dovranno arrivare. Dopo gli acquisti di Di Maria, Bremer e Pogba servono altri innesti per una squadra sempre più forte e competitiva.

Questi giorni sono molto importanti in casa bianconera anche per capire quali saranno le probabili cessioni del club. Alcuni giocatori non rientrano nei piani dell’allenatore e saranno ceduti per far cassa. Altri invece saranno ceduti in prestito per accumulare esperienza. Allegri in questa fase dovrà fare delle importanti valutazioni.

Calciomercato Juventus, Salernitana in pressing su Rovella

Nell’amichevole contro il Chivas Guadalajara si è messo in particolare evidenza il centrocampista Rovella. L’allenatore della Juve gli ha dato spazio nel secondo tempo e l’ex Genoa ha sfornato una prestazione decisamente convincente. Tant’è che in tanti sui social hanno evidenziato la sua prova e la possibilità che possa rimanere in prima squadra, tornando utile ad Allegri. Tuttavia – come sottolinea Repubblica – il suo futuro potrebbe essere alla Salernitana, che continua a corteggiarlo. Ci sono contatti ormai da giorni tra le parti e il centrocampista avrebbe già dato il suo avallo alla partenza. Rimane però da definire la formula della cessione, è molto probabile che la Juventus non voglia perdere il controllo del suo cartellino. Chissà però che le sue prestazioni non possano far cambiare idea alla società.