Juventus, finalmente è ufficiale: nuovo ritorno dopo Pogba

Juventus, arriva il comunicato ufficiale. Il ritorno di Pogba non è l’unico grande ritorno. È arrivato il comunicato ufficiale.

Sui propri canali social la Curva sud bianconera ha parlato di un grande ritorno sugli spalti. Dopo anni di assenza il tifo organizzato è pronto a ritornare per allietare i grandi eventi e supportare i ragazzi nelle sfide in campionato e in Europa.

Adesso la Juventus è pronta a ritornare in tutti i sensi. La Curva Sud vuole supportare i propri beniamini in questo percorso stagionale, questa volontà necessaria di ritornare ai vertici, come ha già detto giustamente Allegri.

Calciomercato Juventus, torna la Curva Sud: il comunicato

Una volontà di tornare per il bene della Juventus e dei tifosi. Adesso è ufficiale e si prospetta una stagione da cardiopalma.

Allegri e i ragazzi hanno un solo obiettivo: vincere, o meglio, ritornare a vincere. Dopo due anni certamente non al top delle aspettative, la ricostruzione di una squadra vincente ha il solo obiettivo di riportare la Juventus sul tetto d’Italia ma possibilmente anche di Europa, non è un mistero, infatti, che i bianconeri abbiano sempre il grande sogno della Champions League. Allegri ha già parlato di responsabilità, ebbene, quest’anno anche la curva vuole farsi sentire dando il proprio contributo, ritornando in campo insieme ai ragazzi.