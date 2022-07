Zaniolo alla Juventus, Bonucci è sicuro: “Ancora non lo sa”

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento di grande discussione sotto l’ombrellone tra i tifosi bianconeri.

Che questa mattina hanno fatto l’alba per vedere la prima partita della formazione di Allegri in terra americana. La Juventus ha giocato contro il Chivas Guadalajara portando a casa la vittoria per 2-0 grazie alle reti di Da Graca e Compagnon. Non si è visto in campo Leonardo Bonucci. Il difensore probabilmente ancora non al meglio è stato risparmiato in vista dei prossimi impegni.

La prossima sfida del resto sarà contro il Barcellona il prossimo 27 luglio e ci sarà bisogno probabilmente di lui dal primo minuto. L’esperto centrale sarà chiamato ad essere l’uomo guida del pacchetto arretrato, ruolo ancor più importante dopo l’addio di Chiellini. Un leader per Allegri e per tutti i suoi compagni. Che non fa mistero di apprezzare uno degli obiettivi di mercato dei bianconero, ovvero Nicolò Zaniolo.

Calciomercato Juventus, Bonucci: “Se verrà Zaniolo lo metteremo a suo agio”

Intervistato da Tuttosport, il numero 19 della Juventus non ha fatto trapelare nulla riguardo una possibile trattativa tra i bianconeri e Zaniolo: “Dovete chiederlo a Cherubini” ha detto il difensore. Che però ha espresso il suo pensiero riguardo il calciatore della Roma: “E’ un grande talento: ancora non sa le potenzialità enormi che possiede. Deve conoscersi ancora fino in fondo, ha avuto tutto e subito e deve capire come gestire questa enorme pressione“. Tuttavia, spiega Bonucci, “per arrivare alla Juventus non bastano le qualità calcistiche. Se resterà alla Roma avrà modo di esaltarsi giocando con Dybala, se arriverà alla Juve cercheremo di metterlo a suo agio”. Parole che in ogni caso lasciano trapelare come le possibilità che Zaniolo diventi un giocatore di Allegri non sono certo vicine allo zero.