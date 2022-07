Calciomercato Juventus, effetto domino e affare in bilico: la beffa è servita

Calciomercato Juventus, un curioso intreccio di mercato rischia di mettere i bianconeri fuorigioco: ribaltone clamoroso.

De Ligt fuori, Bremer dentro. Non è rimasta con le mani in mano la Juventus quando ha capito che le possibilità di dover salutare il difensore olandese cominciavano ad essere alte. Ed ha prontamente sostituito l’ex Ajax con uno dei giocatori migliori dell’ultima Serie A. Impedendo, oltretutto, che andasse a rafforzare una diretta concorrente come l’Inter. La retroguardia bianconera adesso ha un nuovo “gladiatore”, che tra l’altro ha già debuttato nell’amichevole disputata la scorsa notte contro i messicani del Guadalajara.

Ma l’addio di una colonna portante come Giorgio Chiellini, unito ovviamente a quello di de Ligt, impongono al direttore sportivo Federico Cherubini di progettare un ulteriore colpo per la retroguardia. Bremer andrà verosimilmente a comporre un’intrigante coppia con Leonardo Bonucci, ma l’esperto centrale nell’ultimo anno è spesso stato soggetto ad infortuni. E non offre le dovute garanzie dal punto di vista fisico. Ciò significa che entro la fine del mercato arriverò con ogni probabilità un altro difensore di livello.

Calciomercato Juventus, il Barcellona “saluta” Koundé e si tuffa su Pau Torres

Prima di chiudere l’affare Bremer, alla Juventus veniva accostato con una certa insistenza il nome di Pau Torres. Il centrale del Villarreal e della nazionale spagnola che si è fatto notare proprio grazie alle due sontuose prestazioni, tra andata e ritorno, nell’ottavo di finale di Champions League contro i bianconeri. Il club valenciano chiede 50 milioni di euro per liberare il giocatore, cifra che al momento è fuori portata per la Signora. Ma c’è anche un particolare intreccio di mercato che rischia di complicare tutto., Come riporta il quotidiano catalano Mundo Deportivo, il Chelsea avrebbe ormai chiuso per Koundé del Siviglia, giocatore che da tempo era nel mirino del Barcellona. A questo punto, dunque, i blaugrana dovrebbero spostarsi su Pau Torres, già “corteggiato” in passato.