Calciomercato Juventus, sprint del Milan: accordo in chiusura

Calciomercato Juventus, sprint del Milan e accordo più che vicino. Maldini e Massara superano Cherubini.

La campagna acquisti dei bianconeri è stata fin qui contraddistinta da numerose e importanti operazioni, sia in entrata che in uscita, con le prime risultate naturale e intelligente conseguenza delle seconde.

Pian piano, grazie alle intuizioni degli addetti ai lavori e alla disponibilità economica garantita dalla cessione di de Ligt e gli introiti Champions, nonché dalla cancellazione di diversi nomi presenti da tempo sulla busta paga di Agnelli, la nuova rosa sta prendendo forma. Il piano resta quello di archiviare le infelici parentesi di questi ultimi anni e, in particolar modo, dell’ultima stagione.

Calciomercato Juventus, sprint del Milan e Cherubini superato

La strada tracciata sembra quella giusta ma restano comunque diverse le questioni sulle quali lavorare, complici le plurime settimane di mercato ancora a disposizione e che attualmente sembrerebbero poter permettere di sperare in nuovi e importanti nuovi ingaggi.

Le ultime mosse hanno fin qui lasciato intendere come a Torino ci sia la forte volontà di consegnare ad Allegri giocatori forti, funzionali ma, soprattutto, pronti. Questo non porti però a far passare in secondo piano l’attenzione con la quale si continuano a monitorare diverse situazioni interessanti per il futuro. Da tempo, in particolar modo, la Juventus è sulle tracce dell’attaccante classe 2004 del Vicenza, Tommaso Mancini.

Secondo Calciomercato.com, però, in queste ore si sarebbe registrata la sterzata decisiva del Milan, destinata a rappresentare la prossima destinazione del talentuoso bomber per un acquisto di circa 2.5 milioni di euro.