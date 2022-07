Calciomercato, Paredes-Juve: è l’ora della svolta | Apertura clamorosa

Calciomercato Juventus, si stabiliscono gli ultimi dettagli e poi l’assalto finale: ecco come trattare con il Psg.

Paredes è un obiettivo concreto. Il centrocampista argentino del Psg è pronto a salutare i francesi per regalarsi una nuova avventura italiana. Già con un passato in Serie A, il “nuovo” play è il desiderio numero uno della dirigenza bianconera.

Per il suo cartellino il Psg chiede 20 milioni di euro. Sicuramente il contratto in scadenza alla fine di questa stagione desta qualche perplessità per la richiesta economica ma è anche vero che il classe 1995 è un giocatore importante che può permettere un ulteriore upgrade in mediana.

Calciomercato Juventus, offerti 15 milioni per Paredes | Il Psg ne chiede 20: ecco come si chiude

Ma come chiudere la trattativa quindi? La distanza di 5 milioni rimane e quindi si potrebbe studiare una formula che agevoli entrambe le parti. L’ipotesi più concreta sarebbe quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato alla fine della stagione. Un opzione che potrebbe fare comodo ad entrambe le parti.

La Juventus necessita di un profilo dalle sue caratteristiche e quella che segue potrebbe essere la strategia vincente. Come sottolineato poc’anzi il giocatore aprirebbe all’arrivo in bianconero e avrebbe già un sacco di compagni e amici in rosa, come il compagno di nazionale Di Maria.