Juventus, Rabiot declassato: comunicazione UFFICIALE

“La Juventus Under 23 di Mister Brambilla è in partenza per il ritiro che vedrà i ragazzi allenati da Mister Brambilla impegnati da oggi, domenica 24 luglio, fino a sabato 30. Una settimana di lavoro in provincia di Bergamo, per la precisione presso il centro sportivo di Rovetta, che servirà a intensificare la preparazione in vista dell’inizio del campionato, ma soprattuto in vista delle prime amichevoli della nuova stagione. Il primo test verrà disputato proprio in Lombardia martedì 26, alle 17:00, con la Primavera dell’Atalanta. Una volta rientrati dal ritiro, poi, tutti gli altri appuntamenti. Andiamo a vedere, dunque, chi prenderà parte a questa settimana di ritiro”.

I Convocati ufficiali: