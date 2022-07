Ultim’ora Juventus, ansia Pogba: infortunio e “diagnosi” immediata

La Juventus continua a lavorare in America in vista dei prossimi impegni amichevoli che attendono la formazione di mister Allegri.

La prima uscita negli States è stata sicuramente soddisfacente per i bianconeri, che hanno piegato per 2-0 il Chivas Guadalajara. Una prova convincente per tutta la squadra, o meglio le squadre, visto che Allegri ne ha schierata una per tempo. Bravi i giovani che si sono messi in luce, anche se i fari ovviamente erano puntati tutti sui nuovi acquisti.

Ottima la prova di Di Maria ma anche quella di un Paul Pogba subito protagonista in mezzo al campo con la sua fisicità e la sua tecnica. Un ritorno fortemente voluto quello del giocatore, che vuole tornare a vincere al più presto con la Juventus.

Juventus, Pogba esce zoppicando ma con il pollice su rassicura tutti sulle sue condizioni

Ieri pomeriggio la Juve è tornata ad allenarsi sul campo e c’è stato qualche attimo di apprensione riguardo le condizioni proprio di Paul Pogba. Il francese ha infatti sentito un dolore al ginocchio e ha lasciato il campo zoppicando, aiutato dai medici come si legge su Tuttosport. Probabilmente solo un movimento innaturale fatto durante gli esercizi, tant’è che lo stesso Pogba ha fatto una “diagnosi” rassicurando tutti con il pollice alzato. Senz’altro un sospiro di sollievo per Allegri e per la dirigenza, che ha fatto davvero di tutto per far sì che potesse tornare a Torino. A conferma di come non ci sia preoccupazione per lui lo conferma, spiega ancora il quotidiano sportivo, il fatto che non siano previsti esami per lui. Oggi però potrebbe riposare in via precauzionale, all’orizzonte c’è la sfida con il Barcellona e lui non vuole certo mancare.