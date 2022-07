Calciomercato Juventus, Morata-back: Momblano stupisce tutti in diretta

Calciomercato Juventus, si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno dell’attaccante spagnolo.

La fama della sua duttilità lo precede. Alvaro Morata è un vero e proprio “jolly d’attacco”, capace all’occorrenza di ricoprire qualsiasi ruolo. Nel reparto avanzato ha dimostrato di sapersela cavare ovunque, eccetto vestire i panni del bomber. Ecco, quello è il suo tallone d’Achille: non sarà mai un’attaccante da oltre venti gol e l’ha dimostrato chiaramente nella prima parte della scorsa stagione, quando quasi da solo avrebbe dovuto reggere il peso dell’attacco bianconero. Non è un problema per Massimiliano Allegri, che adesso può contare su un Vlahovic in più e accetterebbe di buon grado un ritorno dello spagnolo.

Sì, perché Morata oggi è a tutti gli effetti un giocatore dell’Atletico Madrid. La trattativa per il riscatto, dopo il prestito biennale a Torino, è definitivamente naufragata un mese fa e per il centravanti della Roja di Luis Enrique le probabilità di fare ritorno a Torino non sono molte. I Colchoneros non vogliono fare una minusvalenza e chiedono più di 20 milioni per liberarsene definitivamente. Una cessione che non peserebbe più di tanto al tecnico biancorosso Simeone, che non lo considera certamente un titolarissimo.

Calciomercato Juventus, “non mi risulta che Allegri spinga forte per il ritorno di Morata”

Ma c’è chi, tuttavia, continua a pensarla diversamente. Sostenendo che, al contrario di quanto si pensi, Allegri non stia battendo i piedi per il cosiddetto “Morata-back”. È il giornalista Luca Momblano, che a Juventibus ha detto la sua a proposito dell’eventuale ritorno dell’attaccante iberico. “Da quello che arriva a me – ha spiegato – quest’equazione secondo cui il ritorno di fiamma per Alvaro Morata sia voluto a tutti i costi dall’allenatore, non mi risulta. Chiaramente non c’è resistenza da parte del mister, il nome va tenuto all’interno della colonna dei nomi plausibili, ma non ho alcun riscontro sul fatto che Allegri stia spingendo compulsivamente per il ritorno di Morata”.