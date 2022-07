Calciomercato Juventus, ultim’ora Sky: Arthur-Arsenal, spunta il terzo incomodo

Calciomercato Juventus, quella londinese potrebbe non essere l’unica pista: aumentano le pretendenti per il brasiliano.

Massimiliano Allegri e i suoi uomini continuano a lavorare alacremente negli Stati Uniti, con l’obiettivo di preparare al meglio la nuova stagione. Dopo l’esordio vincente a Las Vegas contro i messicani del Chivas di Guadalajara, il Summer Tour toccherà la tappa losangelina. Nella metropoli californiana domani notte (ora italiana) i bianconeri disputeranno la loro prima amichevole di lusso contro il “nuovo” Barcellona di Kessié e Lewandowski.

Il primo test probante, quello coi blaugrana di Xavi, che restituirà al tecnico livornese importanti informazioni sullo stato di salute dei suoi calciatori. E gli consentirà, allo stesso tempo, di provare tattiche e schemi affinché Vlahovic e compagni arrivino preparati all’esordio in campionato contro il Sassuolo. In Italia, invece, la dirigenza è sempre molto attiva sul mercato. Il direttore sportivo Federico Cherubini non ha intenzione di fermarsi dopo i colpi Di Maria, Bremer e Pogba. Un tris di acquisti che rende nuovamente la Vecchia Signora competitiva per lo scudetto. Ma per continuare a rafforzare la rosa sarà indispensabile anche qualche cessione. Con le valigie in mano, ad esempio, c’è Arthur.

Calciomercato Juventus, sull’ex Barça c’è anche il Valencio di Gattuso

La mancata partenza per gli States del centrocampista brasiliano insieme al resto del gruppo non ha bisogno certo di molte spiegazioni. Arthur non rientra più nei piani di Allegri e la Juventus punta a chiudere il prima possibile per poter effettuare un altro colpo a centrocampo. La pista più calda resta quella dell’Arsenal, come confermano in queste ore dall’Inghilterra. I Gunners sono pronti ad affondare il colpo ma tergiversare troppo potrebbe essere un rischio. Secondo l’esperto di calciomercato Gianluca di Marzio, anche il Valencia di Gennaro Gattuso avrebbe messo gli occhi sull’ex Barcellona.